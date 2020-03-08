2020-03-08T10:50:14+03:00
Общество

Новороссийск примет знамя Всероссийской патриотической акции «Эстафета добрых дел»

Ее проводит Следственный комитет России
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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«Эстафета добрых дел» приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится для того, чтобы помочь ветеранам решить бытовые проблемы и вопросы.

- Молодежь помогает ветеранам по хозяйству: делают несложный ремонт, протирают пыль, приводят в порядок палисадники, приусадебные участки, также сопровождают в поликлиники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что маршрут «эстафеты добрых дел» пройдет от Дальнего Востока до Калининграда. Знамя Эстафеты будет передаваться в Камчатском крае, Сахалинской области, административных центрах федеральных округов, городов-Героев и городов воинской славы России.

В Новороссийск знамя доставят из Казани 12 марта. Церемония пройдет на священном для всех новороссийцев месте – возле мемориального комплекса Малая земля. Затем знамя отправится в Керчь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна-2020». Он продлится с 14 по 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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