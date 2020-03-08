С Геленджика можно будет улететь в Череповец

8 Март 2020 2020-03-08T15:03:09+03:00

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С 6 июня авиакомпания «Северсталь» возобновляет еженедельные рейсы по маршруту Череповец – Геленджик – Череповец.

- Перелеты из Геленджика в Череповец и обратно будут осуществляться каждую субботу. Вылет из Череповца в 15:30, прибытие в Геленджик в 18:00. Обратный рейс из Геленджика – в 18:50, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

На линии будут задействованы канадские воздушные суда Bombardier CRJ200, вместимостью 50 кресел. Стоимость билетов начинается от 9 000 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 7 марта запустили рельсовые автобусы, соединяющие Краснодарский край с Крымом. Первый рельсовый автобус по Крымскому мосту прошел впервые в истории. Напомним, железнодорожный маршрут Анапа – Керчь составляет 144 километра. Между городами будут курсировать два рельсовых автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU