Вице-губернатор Анатолий Вороновский: «Открытие сообщения между Анапой и Керчью – значимое событие для курортного черноморья»

Как уже сообщала «КП»-Кубань», сегодня, 7 марта впервые в истории прошел первый рельсовый автобус по Крымскому мосту. Одним из четырехсот счастливчиков, проехавших в этот день в Крым из Анапы, стал вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/765216" frameborder="0"></iframe> Открытие железнодорожного сообщения Анапа - Керчь.

- Открытие пригородного железнодорожного движения между Анапой и Керчью - это значительное событие не только для жителей двух городов и соседних регионов, но и для всех, кто посещает курортное побережье Чёрного моря. Новый маршрут станет качественной альтернативой автомобильному транспорту для желающих посетить Черноморские курорты, - заявил вице-губернатор.

Анатолий Вороновский проехал одним из первых.

По его мнению, южный регион России и полуостров – это уже единый курорт. Запуск этого маршрута, как отметил Вороновский, ещё крепче свяжет экономики соседствующих регионов, даст старт новому этапу в развитии транспортной логистики между Кубанью и Крымом.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе Анапа – Керчь составляет 439 рублей.

- Для дальнейшего развития, конечно, необходимы новые маршруты, чтобы отдыхающие беспрепятственно могли приехать в любой прибрежный город или посёлок по обеим сторонам Крымского моста. И мы совместно с нашими крымскими коллегами будем работать в этом направлении, - заключил политик.

Напомним, железнодорожный маршрут Анапа – Керчь составляет 144 километра. Согласно графику расписания будут курсировать два рельсовых автобуса РА-2, каждый из которых состоит из трех вагонов и вмещает до 280 пассажиров.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе Анапа – Керчь составляет 439 рублей (до конечной станции).

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