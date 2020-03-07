2020-03-07T19:38:42+03:00
Общество

Вице-губернатор Анатолий Вороновский: «Открытие сообщения между Анапой и Керчью – значимое событие для курортного черноморья»

7 марта запустили рельсовые автобусы, соединяющие Краснодарский край с Крымом [фото, видео]
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:

Первый рельсовый автобус прошел по Крымскому мосту.

Изменить размер текста:

Как уже сообщала «КП»-Кубань», сегодня, 7 марта впервые в истории прошел первый рельсовый автобус по Крымскому мосту. Одним из четырехсот счастливчиков, проехавших в этот день в Крым из Анапы, стал вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Открытие железнодорожного сообщения Анапа - Керчь.

- Открытие пригородного железнодорожного движения между Анапой и Керчью - это значительное событие не только для жителей двух городов и соседних регионов, но и для всех, кто посещает курортное побережье Чёрного моря. Новый маршрут станет качественной альтернативой автомобильному транспорту для желающих посетить Черноморские курорты, - заявил вице-губернатор.

Анатолий Вороновский проехал одним из первых.

Анатолий Вороновский проехал одним из первых.

По его мнению, южный регион России и полуостров – это уже единый курорт. Запуск этого маршрута, как отметил Вороновский, ещё крепче свяжет экономики соседствующих регионов, даст старт новому этапу в развитии транспортной логистики между Кубанью и Крымом.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе Анапа – Керчь составляет 439 рублей.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе Анапа – Керчь составляет 439 рублей.

- Для дальнейшего развития, конечно, необходимы новые маршруты, чтобы отдыхающие беспрепятственно могли приехать в любой прибрежный город или посёлок по обеим сторонам Крымского моста. И мы совместно с нашими крымскими коллегами будем работать в этом направлении, - заключил политик.

Напомним, железнодорожный маршрут Анапа – Керчь составляет 144 километра. Согласно графику расписания будут курсировать два рельсовых автобуса РА-2, каждый из которых состоит из трех вагонов и вмещает до 280 пассажиров.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе Анапа – Керчь составляет 439 рублей (до конечной станции).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщению Кубани с Крымом – быть: 7 марта прошел первый рельсовый автобус

С этого дня поезда будут ходить на регулярной основе (подробнее)

Расписание пригородного поезда Анапа – Керчь с 7 марта

Время в пути по маршруту составит всего два часа (полное расписание)

Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью назвали исторически важным достижением

Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Криминолог, правовед: «Золотая судья» Хахалева лукавит, призывая спасать независимость Фемиды в своем лице
В студии радио «Комсомольская правда» доктор юридических наук Яков Гилинский рассказал и о своем мнении по поводу возвращения смертной казни и легализации проституции [подкаст]
Новости 24
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Сообщению Кубани с Крымом – быть: 7 марта прошел первый рельсовый автобус
Житель Кубани раскопал сотни боеприпасов в лесопосадке
К матчу «Локо» против ЦСКА в Краснодаре болельщиков будут подвозить бесплатно
На Кубани водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку
Погода в Краснодарском крае готовит сюрприз для представительниц прекрасного пола
В Сочи выступят Лепс, Лазарев, Крид и другие звезды
Тушат полсотни человек и вертолет: в плавнях Темрюка двое суток горят камыши
Зеленый Краснодар: весной в городе планируют высадить 5 тысяч деревьев
В 2020 году власти расчистят восемь каналов кубанских лиманов
Еще одного гаишника подозревают во взяточничестве на Кубани
В Краснодаре на 4-х автобусных маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой
В Сочи начался сезон цветения магнолий
Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью назвали исторически важным достижением
В Сочи мужчина заживо сжег собутыльника