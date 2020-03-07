Сообщению Кубани с Крымом – быть: 7 марта прошел первый рельсовый автобус

7 Март 2020 2020-03-07T17:28:04+03:00

С этого дня поезда будут ходить на регулярной основе

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400 первых счастливчиков 7 марта впервые отправились на рельсовом автобусе по новому железнодорожному полотну.

- Это самый современный в России рельсовый автобус, который может работать на таких маршрутах, - рассказал генеральный директор «Южной пригородной пассажирской компании» Алексей Ильиных.

Скорость движения такого транспорта достигает 100 км/ч. По Крымскому мосту приходится ехать чуть тише – около 80 км/ч. Отмечается, что утром 7 марта было продано 400 билетов. Тариф, к слову, установили власти региона. По территории Крыма цена за один километр составляет 1,77 рубля, в Краснодарском крае – по 3,7 рубля.

Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал открытие железнодорожного сообщения историческим достижением. Как писала до этого «КП»-Кубань», в пятницу и в выходные дни транспорт будет ходить три раза в день. В остальные дни – по два раза. Время в пути составит два часа.

Расписание пригородного поезда Анапа - Керчь - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU