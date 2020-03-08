В Краснодаре прошел женский пробег Beauty Run

8 Март 2020 2020-03-08T17:33:25+03:00

В нем приняли участие 600 человек

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В Краснодаре 8 марта прошел массовый забег. В нем приняли участие 600 человек из Краснодара и других городов России.

- Представительницы прекрасного пола утром пробежали 3 км по улице Красной от дома № 20 до улицы Горького и обратно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Примечательно, что все девушки бежали в розовых юбках. А на финише в честь Международного женского дня девушкам дарили цветы.

Женский массовый забег в краевой столице проходит второй год подряд. Всего в течение года в Краснодаре будет организовано еще пять массовых забегов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в связи с мероприятием центр Краснодара перекрывали. Движение по нескольким улицам было ограничено утром. Сейчас все ограничения сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU