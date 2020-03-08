2020-03-08T17:33:25+03:00
Общество

В Краснодаре прошел женский пробег Beauty Run

В нем приняли участие 600 человек
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре 8 марта прошел массовый забег. В нем приняли участие 600 человек из Краснодара и других городов России.

- Представительницы прекрасного пола утром пробежали 3 км по улице Красной от дома № 20 до улицы Горького и обратно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Примечательно, что все девушки бежали в розовых юбках. А на финише в честь Международного женского дня девушкам дарили цветы.

Женский массовый забег в краевой столице проходит второй год подряд. Всего в течение года в Краснодаре будет организовано еще пять массовых забегов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в связи с мероприятием центр Краснодара перекрывали. Движение по нескольким улицам было ограничено утром. Сейчас все ограничения сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре прошел женский пробег Beauty Run
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
Из Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры
В Краснодаре прочистили почти 94 км сетей ливневой канализации
Скончался председатель Краснодарской краевой общественной организации памяти Жукова
Новороссийск примет знамя Всероссийской патриотической акции «Эстафета добрых дел»
Губернатор Кубани поздравил женщин с 8 марта
Краснодарцам окажут бесплатную консультацию по финансовым вопросам
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Сообщению Кубани с Крымом – быть: 7 марта прошел первый рельсовый автобус
Житель Кубани раскопал сотни боеприпасов в лесопосадке
К матчу «Локо» против ЦСКА в Краснодаре болельщиков будут подвозить бесплатно
На Кубани водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку
Погода в Краснодарском крае готовит сюрприз для представительниц прекрасного пола
В Сочи выступят Лепс, Лазарев, Крид и другие звезды
Тушат полсотни человек и вертолет: в плавнях Темрюка двое суток горят камыши
Зеленый Краснодар: весной в городе планируют высадить 5 тысяч деревьев
В 2020 году власти расчистят восемь каналов кубанских лиманов
Еще одного гаишника подозревают во взяточничестве на Кубани
В Краснодаре на 4-х автобусных маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой
В Сочи начался сезон цветения магнолий
Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью назвали исторически важным достижением
В Сочи мужчина заживо сжег собутыльника