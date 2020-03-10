На Кубани пьяный инвалид-колясочник ошпарил ребенка кипятком

10 Март 2020 2020-03-10T22:55:16+03:00

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ЧП произошло в Белоглинском районе. 8-летний мальчик попал в больницу с ожогом ноги. Ребенок рассказал медикам, что кастрюлю с кипятком на него разлил дядя, прикованный к инвалидному креслу, который был пьян.

- В Белоглинскую районную больницу поступил мальчик с ожогом левого бедра и левой голени. Сейчас ребенок идет на поправку, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в медицинском учреждении.

Не исключено, что после случившегося семью поверят инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что полиция Сочи проверяет баскетбольную школу за странные секс-обряды посвящения новых игроков. Заявление в полицию написала мать одного из мальчишек, который недавно стал заниматься в баскетбольной сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU