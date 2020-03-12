Из-за коронавируса отменены авиарейсы Сочи-Стамбул
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" сообщила о приостановке авиарейсов медлу Сочи и Стамбулом из-за угрозы паспространения коронавируса. Отменены рейсы на 18,20,21 и 25 марта 2020 года.
В авиакомпании подчеркивают, что это временная мера, а на самолетах соблюдаются самые строгие правила эпидбезопасности.
Пассажирам, взявшим билеты на отмененные рейсы,рекомендуется сдать билеты по месту покупки, или приобретать их на более поздние сроки - в частности, представители правительства Турции говорят о датах ориентировочно после 15 апреля.
Как ранее сообщала "КП"-Кубань", отменены рейсы между Сочи и Тель-Авивом.
ИСТОЧНИК KP.RU