2020-03-13T19:29:52+03:00
Происшествия

Тушили 50 человек: на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание

Предварительно, без пострадавших
Виталий КАРНАУХ
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Фото: ГУ МЧС края.Фото: ГУ МЧС края.
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13 марта около шести вечера на пульт диспетчера Лабинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на птицефабрике в поселке Прохладном.

По прибытию первого подразделения специалисты установили, что горит постройка на площади 1200 кв.м. Пожару присвоили второй номер сложности.

- К ликвидации горения привлекались 50 человек и 15 единиц техники, потушить огонь удалось лишь спустя час, в 18:41, - рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Никита Гавриляк.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Фото: ГУ МЧС края.

Фото: ГУ МЧС края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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