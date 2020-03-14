2020-03-14T12:46:06+03:00
Здоровье

В Краснодарском крае появятся пункты обсервации для людей с подозрением на коронавирус

В изолированных зданиях люди будут находиться до получения результатов анализа
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обсервационные пункты для наблюдения за жителями, вернувшимися из очагов заражения коронавирусом, хотят оборудовать в Краснодарском крае. Изолированные здания будут предусмотрены для временного размещения людей в случае, если те могли контактировать с заболевшими.

- Речь идет о жителях, которые вернулись из очагов заражения, в том числе из Китая и Италии, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации региона. - Из аэропортов их будут доставлять на специальных автобусах, чтобы исключить все контакты.

Планируется, что в зданиях проведут опрос и осмотры, термометрию пациентов. В здании люди будут находиться до получения результатов анализа на коронавирус.

- Сейчас в крае причин для паники нет, у нас только один случай заболевания коронавирусом, – сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко на краевом заседании. - Четкое указание главы региона Вениамина Кондратьева предпринять исчерпывающие меры по предупреждению распространения инфекции.

Напомним, на Кубани запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса. А еще в крае заработали номера, по которым жители и гости Кубани с признаками заболевания могут обращаться. В минздраве круглосуточно работает горячая линия – 8 (800) 200-03-66. Также можно обратиться в управление Роспотребнадзора в будние дни - 8 (861) 255-11-72. Специалисты сообщат всю информацию, касающуюся коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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