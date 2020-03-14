В жесткой аварии на выезде из Анапы погиб водитель
Трагедия случилась днем в субботу, 14 марта. Как сообщают очевидцы, авария произошла на выезде из Анапы.
- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на встречку, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю. - В этот момент по дороге ехал микроавтобус Volkswagen, которым управлял 36-летний мужчина.
Жесткое ДТП на выезде из Анапы Видео: vk.com/krd_23.
Водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы - он скончался в машине скорой помощи. Мужчину, который ехал в микроавтобусе, госпитализировали.
- Идет проверка, - добавляют в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, под Геленджиком в массовой аварии погибли три человека. Виновником ДТП мог стать водитель Mazda, который выехал на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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