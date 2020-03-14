2020-03-14T18:06:50+03:00
Происшествия

В жесткой аварии на выезде из Анапы погиб водитель

Ведется проверка [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Трагедия случилась днем в субботу, 14 марта. Как сообщают очевидцы, авария произошла на выезде из Анапы.

- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на встречку, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю. - В этот момент по дороге ехал микроавтобус Volkswagen, которым управлял 36-летний мужчина.

Жесткое ДТП на выезде из Анапы Видео: vk.com/krd_23.

Водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы - он скончался в машине скорой помощи. Мужчину, который ехал в микроавтобусе, госпитализировали.

- Идет проверка, - добавляют в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Геленджиком в массовой аварии погибли три человека. Виновником ДТП мог стать водитель Mazda, который выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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