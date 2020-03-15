2020-03-15T09:52:06+03:00
Происшествия

В Сочи иномарка сбила ребенка на самокате

Мальчик находится в больнице
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Место, где случилась авария. Фото: ГИБДД СочиМесто, где случилась авария. Фото: ГИБДД Сочи
Изменить размер текста:

14 марта 18:00 часов в Адлерском районе Сочи на улице Кирова случилось ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

- 30 – летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на 9-летнего пешехода, двигавшегося слева направо по ходу движения машины, на самокате, по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи.

Мальчик находится в больнице.

В этот же день в Сочи водитель BMW устроил аварию с тремя пострадавшими.По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем BMW не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре потушили пожар в строительном вагончике
В полуфинале конкурса «Учитель будущего» Кубань представляют 19 команд
В Сочи бесплатно пройдет лекция по физике
В Сочи иномарка сбила ребенка на самокате
Кубань – на втором месте в стране по количеству купленного жилья по военной ипотеке
Президент «Локо» Андрей Ведищев: «Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие квируса»
В Туапсинском районе на Шаумянском перевале ввели реверсивное движение
В Сочи обнародовали имена 168 солдат без вести пропавших в годы войны
В Сочи водитель BMW устроил аварию с тремя пострадавшими
Глава Кубани Вениамин Кондратьев о коронавирусе: Принимаем все меры, чтобы не допустить распространения инфекции
На Кубани водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, может отправиться в тюрьму на два года
У баскетболиста эстонского «Калева» после игры с «Локо» нашли коронавирус
В Краснодаре из-за коронавируса отменили концерт «Дискотека 90-х»
В жесткой аварии на выезде из Анапы погиб водитель
Больше 600 дольщиков получили ключи от квартир в краснодарской многоэтажке, которая 19 лет была долгостроем
Обчистил за 20 минут: в Абинском районе под вор-домушник пойдет под суд
На Кубани из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 343 человека
Заместителя Туапсинского транспортного прокурора подозревают в получении взятки в 10,5 миллиона рублей
Подарили вторую жизнь: в Новороссийске полицейские помогли 2-летней девочке без сознания
Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей
Александр Кокорин прогулялся с сыном по сочинской набережной
В Сочи из-за теплой погоды сакура расцвела на месяц раньше