В Сочи иномарка сбила ребенка на самокате

15 Март 2020 2020-03-15T09:52:06+03:00

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14 марта 18:00 часов в Адлерском районе Сочи на улице Кирова случилось ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

- 30 – летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на 9-летнего пешехода, двигавшегося слева направо по ходу движения машины, на самокате, по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи.

Мальчик находится в больнице.

В этот же день в Сочи водитель BMW устроил аварию с тремя пострадавшими.По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем BMW не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU