В Краснодаре потушили пожар в строительном вагончике

15 Март 2020 2020-03-15T13:42:20+03:00

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Черный дым заметили жители многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей на улице Писателя Знаменского в Краснодаре. Они и вызвали пожарных.

- Незамедлительно к месту возгорания были направлены пожарные расчеты, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На улице Писателя Знаменского было возгорание в строительном вагончике. В 12:48 - локализация огня на площади 12 квадратных метров, еще через несколько минут возгорание полностью потушили.

В пожаре никто не пострадал.

А несколькими днями ранее на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание. Здесь огонь охватил здание птицефабрики. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU