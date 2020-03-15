В Краснодаре потушили пожар в строительном вагончике
Черный дым заметили жители многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей на улице Писателя Знаменского в Краснодаре. Они и вызвали пожарных.
- Незамедлительно к месту возгорания были направлены пожарные расчеты, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На улице Писателя Знаменского было возгорание в строительном вагончике. В 12:48 - локализация огня на площади 12 квадратных метров, еще через несколько минут возгорание полностью потушили.
В пожаре никто не пострадал.
А несколькими днями ранее на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание. Здесь огонь охватил здание птицефабрики. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU