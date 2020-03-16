Коронавирус может передаваться через наличные деньги

16 Март 2020 2020-03-16T09:08:51+03:00

Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ

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Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Поэтому необходимо мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе около трех-четырех дней, на пластиковых - до девяти дней.

Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, они получают чистые купюры. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

Оплачивая что-то картой, также необходимо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

Напомним, сейчас на Кубани известен один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Это мужчина из Приморско-Ахтарского района, ему больше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU