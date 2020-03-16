В школах Кубани отменили родительские собрания по итогам четверти

16 Март 2020 2020-03-16T11:57:06+03:00

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Во многих школах Краснодарского края итоговые четвертные родительские собрания отменены.

- Уважаемые родители, в целях профилактики вирусных инфекций родительское собрание, намеченное на вторник, 17 марта, отменяется. Встретимся в 4-ой четверти, - сообщают классные руководители школьников.

Младшие классы в кубанских школах уйдут на каникулы чуть раньше, 20 марта. Но это не связано с объявленным в регионе карантином.

- Мы работаем в обычном режиме. Панику не создаем. Следим за своим здоровьем и здоровьем детей. Соблюдаем гигиену. Простывших детей в школу не отправляем. Болеющие дети возвращаются в школу только по справке. Избегаем массовых мероприятий, - рассказала "КП" - Кубань" педагог начальных классов одной из краснодарских школ. - На следующей неделе мы учимся только 3 дня (понедельник, вторник и среду). В четверг в школе экзамен, поэтому никто не учится. В пятницу дети в школу не приходят. Классный час с выставлением оценок проведем в среду.

Однако пока неизвестно, закончатся ли весенние каникулы, как обычно, 30 марта или в школах Кубани сочтут необходимым отложить учебный процесс в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Решение будет приниматься по обстоятельствам. Сейчас к этому нет никаких предпосылок, в школах усилены меры контроля за физическим состоянием учеников и их гигиеной, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе минобра Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU