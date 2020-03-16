16 Март 2020 2020-03-16T12:15:17+03:00

В Новороссийске школьница погибла, упав с 6 этажа многоэтажки Фото: Архив "КП"

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14 марта в Южном районе Новороссийска произошла трагедия. Ученица 8 класса выпала с 6 этажа многоэтажки, она погибла.

Как стало известно, девочка хорошо училась, была из благополучной семьи.

- По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, устанавливается круг общения девочки, запрашиваются характеризующие материалы на школьницу и ее родителей, - сообщил изданию «Наша газета» заместитель руководителя Следственного отдела Новороссийска СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Федоров.

Напомним, в Сочи внук задушил 80-летнюю бабушку. Соседям он сказал, что нашел ее уже мертвой. Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU