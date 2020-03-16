2020-03-16T12:31:38+03:00
Происшествия

В Новороссийске водитель иномарки сбил женщину с дочерью

Им было назначено амбулаторное лечение
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске водитель иномарки сбил женщину с дочерьюВ Новороссийске водитель иномарки сбил женщину с дочерьюФото: Архив "КП"
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Дорожно-транспортное произошло 14 марта в 13:12 Новороссийске. В аварии пострадали двое пешеходов.

По предварительным данным, 32-летний водитель «MAZDA DEMIO» ехал со стороны Магистральной в сторону улицы Шиллеровской. Мужчина сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- В результате пострадали 33-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. После осмотра врачей им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Как удалось выяснить, водитель был лишен прав.

Напомним, в Геленджике микроавтобус въехал в автобусную остановку. Водитель превысил скорость, из-за чего машину занесло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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