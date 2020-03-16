2020-03-16T13:26:33+03:00
Общество

Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан соблюдать рекомендации по коронавирусу

Как он отметил, необходимо следить за собой, за своим здоровьем
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Об ограничительных мерах в Краснодаре в связи с угрозой распространения коронавируса поговорили на главной городской планерке в понедельник.

С 15 марта в регионе начали действовать ограничительные меры, введенные постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Они продлятся до 1 мая. На это время все крупные публичные мероприятия отменили.

- Важно следовать всем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, федеральные и региональные власти. Никакой паники нет. Ни одного случая в Краснодаре на сегодняшний день не зафиксировано, - отметил мэр города Евгений Первышов.

- Если есть первые признаки простуды - не надо идти на работу. Достаточно взять больничный, вызвать врача на дом. В первую очередь, следить за собой, за своим здоровьем, - добавил Евгений Первышов.

Напомним, тотальный диктант 2020 в Краснодаре из-за коронавируса перенесли на осень. Под вопросом сейчас и очные курсы по русскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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