Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан соблюдать рекомендации по коронавирусу
Об ограничительных мерах в Краснодаре в связи с угрозой распространения коронавируса поговорили на главной городской планерке в понедельник.
С 15 марта в регионе начали действовать ограничительные меры, введенные постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Они продлятся до 1 мая. На это время все крупные публичные мероприятия отменили.
- Важно следовать всем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, федеральные и региональные власти. Никакой паники нет. Ни одного случая в Краснодаре на сегодняшний день не зафиксировано, - отметил мэр города Евгений Первышов.
- Если есть первые признаки простуды - не надо идти на работу. Достаточно взять больничный, вызвать врача на дом. В первую очередь, следить за собой, за своим здоровьем, - добавил Евгений Первышов.
Напомним, тотальный диктант 2020 в Краснодаре из-за коронавируса перенесли на осень. Под вопросом сейчас и очные курсы по русскому языку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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