Школы Кубани не собираются переводить на карантин, но могут продлить каникулы
В министерстве образования Краснодарского края прокомментировали возможный перевод школьников на дистанционное обучение.
- Школы и детские сады на Кубани пока будут работать в штатном режиме. В них усилили меры безопасности, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минобразования Краснодарского края. - Измеряется температура у работников, обучающихся и воспитанников. Люди с признаками заболеваний незамедлительно отправляются домой. Если кто-то из них был недавно за границей, эта информация направляется в минздрав.
На днях, по завершении 3-ей четверти, у школьников начнутся весенние каникулы. Но в минобре пока не называют точную дату их окончания.
- Эта информация актуальна только сейчас. По мере развития ситуации с коронавирусом в регионе будут приниматься решения по поводу продления каникул или перевода детей на домашний режим обучения, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.
Напомним, несколько вузов Кубани приняли решение перевести студентов на дистанционное обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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