Школы Кубани не собираются переводить на карантин, но могут продлить каникулы

16 Март 2020 2020-03-16T13:48:18+03:00

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В министерстве образования Краснодарского края прокомментировали возможный перевод школьников на дистанционное обучение.

- Школы и детские сады на Кубани пока будут работать в штатном режиме. В них усилили меры безопасности, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минобразования Краснодарского края. - Измеряется температура у работников, обучающихся и воспитанников. Люди с признаками заболеваний незамедлительно отправляются домой. Если кто-то из них был недавно за границей, эта информация направляется в минздрав.

На днях, по завершении 3-ей четверти, у школьников начнутся весенние каникулы. Но в минобре пока не называют точную дату их окончания.

- Эта информация актуальна только сейчас. По мере развития ситуации с коронавирусом в регионе будут приниматься решения по поводу продления каникул или перевода детей на домашний режим обучения, - прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.

Напомним, несколько вузов Кубани приняли решение перевести студентов на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU