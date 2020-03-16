2020-03-16T13:37:11+03:00
Общество

В финал конкурса «Учитель будущего» вышли четыре команды кубанских педагогов

Полуфинал проходил в Ростове-на-Дону
Александра ПОДУШКО
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Фото: адміністрація Краснодарского краяФото: адміністрація Краснодарского края
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Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Он проходил в Ростове-на-Дону в минувшие выходные. В нем участвовали 52 команды из шести регионов.

Учителя решали реальные ситуации из школьной жизни в формате дебатов, презентовали разработки междисциплинарного урока, выполняли кейсы по различным вопросам образования. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, вышли в финал.

- Это представители школ №21 и №27 Новороссийска, краснодарской школы «Альтернатива» и школы №1 Динского района. Теперь они будут состязаться в Москве 19-23 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса. Образовательные учреждения курорта работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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