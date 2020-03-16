2020-03-16T18:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее под наблюдением по коронавирусу находятся 22 человека

46 человек уже прошли карантин
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Адыгее нет заболевших коронавирусомВ Адыгее нет заболевших коронавирусом
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В Адыгее нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в минздраве республики. В то же время под наблюдением находятся 22 человека, которые прибыли из-за границы. Еще 46 человек уже прошли карантин и вернулись к обычной жизни.

- Всем, кто вернулся из-за границы, настоятельно рекомендуется обеспечить самоизоляцию дома и поставить в известность о своем прибытии участкового терапевта. Участковый терапевт приедет к вам на дом, при необходимости откроет больничный лист, - рассказали в минздраве Адыгеи.

Узнать актуальную информацию можно по номерам «горячей линии» по коронавирусу в Роспотребнадзоре и министерстве здравоохранения - 8(8772)52-74-33; 8(8772)57-11-84; 8(8772)54-04-06.

Напомним, что один случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Краснодарском крае. Заболевший мужчина приехал из итальянской Вероны. Его состояние оценивают как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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