В минздраве Кубани рассказали о состоянии единственного больного коронавирусом
Состояние единственного больного коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае стабильное. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из итальянской Вероны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
- Мужчину сразу поместили в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Все, кто контактировал с ним, находятся под постоянным наблюдением специалистов. Карантин устанавливается на 14 дней, - рассказали в ведомстве.
Все, кто вернулся из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана также должны провести 14 дней дома, напоминают в минздраве.
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Кроме того, на Кубани больничные на время карантина по коронавирусу оформляют удаленно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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