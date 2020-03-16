2020-03-16T18:08:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве Кубани рассказали о состоянии единственного больного коронавирусом

Он находится в стерильном боксе
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Состояние единственного больного коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае стабильное. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из итальянской Вероны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Мужчину сразу поместили в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Все, кто контактировал с ним, находятся под постоянным наблюдением специалистов. Карантин устанавливается на 14 дней, - рассказали в ведомстве.

Все, кто вернулся из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана также должны провести 14 дней дома, напоминают в минздраве.

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Кроме того, на Кубани больничные на время карантина по коронавирусу оформляют удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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