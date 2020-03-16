В минздраве Кубани рассказали о состоянии единственного больного коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T18:08:21+03:00

Он находится в стерильном боксе

Изменить размер текста: A A

Состояние единственного больного коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае стабильное. Мужчина вернулся в Приморско-Ахтарский район из итальянской Вероны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Мужчину сразу поместили в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Все, кто контактировал с ним, находятся под постоянным наблюдением специалистов. Карантин устанавливается на 14 дней, - рассказали в ведомстве.

Все, кто вернулся из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана также должны провести 14 дней дома, напоминают в минздраве.

Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус? 00:00 00:00

Кроме того, на Кубани больничные на время карантина по коронавирусу оформляют удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU