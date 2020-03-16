На Кубани больничные на время карантина по коронавирусу оформляют удаленно

16 Март 2020 2020-03-16T18:07:53+03:00

Пациентам не нужно приходить в поликлинику

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Главным средством защиты от распространения коронавируса по-прежнему называют изоляцию. Если вы прибыли из стран зарубежья - очагов грозной инфекции - или контактировали с заболевшим, вам необходимо отсидеться дома не менее двух недель.

- На время такой самоизоляции сотруднику оформляется больничный на 14 дней, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Чтобы оформить все необходимые документы на этот счет, нет нужды появляться в больнице и обходить кабинеты. Достаточно просто позвонить по телефону в свою участковую поликлинику и оставить все необходимые данные о себе.

Важно, что необязательно иметь симптомы заболевания. Но даже при их отсутствии вернувшиеся из-за границы жители Краснодарского края должны оповестить об этом врача и оставить контактные данные.

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Выписаться с карантинного больничного можно, когда будет дважды получен отрицательный результат анализа на COVID-19.

Для обращений граждан на Кубани действует горячая линия минздрава по телефону 8 (800) 2000-366.

ИСТОЧНИК KP.RU