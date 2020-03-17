На Кубани дефицита продуктов не прогнозируется

17 Март 2020 2020-03-17T07:34:08+03:00

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Вопросы продовольственной безопасности в регионах обсудили сегодня на совещании под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В нем принял участие и заместитель губернатора Андрей Коробка.

- Он сообщил, что на Кубани дефицита товаров не прогнозируется. Краснодарский край готов обеспечить необходимые объемы продуктов питания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Сейчас в ряде регионов России значительно вырос спрос на продовольственные товары. В Краснодарском крае сегодня обстановка стабильная, угрозы продовольственной безопасности нет. Наш АПК развивается динамично, – акцентировал Андрей Коробка.

Напомним, на Кубани не будут проводить «Библионочь-2020». Кроме того, перенесены все краевые конкурсы, выставки и концерты для учащихся и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU