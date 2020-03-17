17 Март 2020 2020-03-17T08:05:19+03:00

В Сочи Чемпионат России по керлингу из-за коронавируса пройдет без зрителей

Но для болельщиков проведут прямые трансляции турниров

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В Сочи Чемпионат России по керлингу среди мужских и женских команд проведут без зрителей. Это сделают из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Федерации керлинга России.

Соревнования среди женщин запланированы на 6-14 апреля, среди мужчин - 14-22 апреля. Также проведут первенства России среди юниорок и юниоров в Сочи. Все соревнования пройдут при пустых трибунах.

Отмена присутствия болельщиков происходит согласно рекомендациям минспорта РФ в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Прямые трансляции турниров пройдут на YouTube-канале ФКР - Russian Curling TV.

Напомним, из-за угрозы коронавируса в Сочи отменен суперфинал конкурса «Лидеры России». Новые сроки проведения мероприятия пока не обозначены.

ИСТОЧНИК KP.RU