В Сочи Чемпионат России по керлингу из-за коронавируса пройдет без зрителей
В Сочи Чемпионат России по керлингу среди мужских и женских команд проведут без зрителей. Это сделают из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Федерации керлинга России.
Соревнования среди женщин запланированы на 6-14 апреля, среди мужчин - 14-22 апреля. Также проведут первенства России среди юниорок и юниоров в Сочи. Все соревнования пройдут при пустых трибунах.
Отмена присутствия болельщиков происходит согласно рекомендациям минспорта РФ в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Прямые трансляции турниров пройдут на YouTube-канале ФКР - Russian Curling TV.
Напомним, из-за угрозы коронавируса в Сочи отменен суперфинал конкурса «Лидеры России». Новые сроки проведения мероприятия пока не обозначены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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