2020-03-17T08:40:50+03:00
Общество

Стал известен подрядчик, который построит первый этап трассы Краснодар-Керчь

Об этом сказано в материалах закупки
Александра ПОДУШКО
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К 2024 году к Крымскому мосту появится новая дорога. Фото:most.lifeК 2024 году к Крымскому мосту появится новая дорога. Фото:most.life
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Компания «Трансстроймеханизация» стала единственным участником аукциона на право строительства первого этапа трассы от Краснодара до Керчи. Об этом сказано в материалах закупки.

Заявка компании была признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Контракт на строительство первого этапа трассы от Краснодара до Керчи планируется заключить на сумму 59,19 миллиардов рублей.

Напомним, это будет четырехполосная дорога, по которой можно будет ездить со скоростью 120 километров в час. На ней запланировано строительство 8 путепроводов, одного моста через реку и 25 мостов через каналы, здесь проложат 93 трубы и сделают три площадки для отдыха автомобилистов. И на всем протяжении пути трасса будет освещаться ночью.

Уже на первом этапе дорожники возведут 68 километров трассы. Сами работы должны стартовать до конца года, а уже заработает полностью новая магистраль в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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