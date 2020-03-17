2020-03-17T09:30:15+03:00
Спорт

Представители Кубани успешно выступили на всероссийском турнире по восточному боевому единоборству

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из сорока регионов страны
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В подмосковном Видном прошло первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «сетокан». Участие в соревнованиях приняли спортсмены из сорока регионов страны, среди них - представители Краснодарского края.

- Они соревновались в разделах ВБЕ «кумите» (поединок) и «ката» (показательные выступления), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

На счету представителей Кубани 7 наград - 3 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы». Тренируют спортсменов Анатолий Романов, Алексей Короткий и Евгений Мальков.

Напомним, в Сочи Чемпионат России по керлингу из-за коронавируса пройдет без зрителей. Но для болельщиков проведут прямые трансляции турниров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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