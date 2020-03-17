На Кубани с 18 марта введут свободное посещение школ

17 Март 2020 2020-03-17T10:15:17+03:00

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С 18 по 20 марта введут свободное посещение школ и детских садов, решение об этом могут принять родители детей. Для этого только необходимо дистанционно направить заявление в организацию. Свободное посещение возможно и в учреждениях допобразования. Такое решение было принято по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Весенние каникулы продлят на 10 дней, начнутся они 21 марта и завершатся 11 апреля. Это же касается и учреждений допобразования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Мы стараемся сделать все необходимое, чтобы наши дети остались здоровыми. Поэтому при необходимости для учеников начальных классов с 21 марта по 11 апреля будут организованы дежурные группы. Все меры по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки при этом усилят, – отметил Вениамин Кондратьев.

Также с 23 марта по 10 апреля при необходимости будут работать дежурные группы в детсадах. Помимо этого, школам рекомендуется рассмотреть возможность перевода обучающихся на дистанционную форму обучения. Это же власти предлагают сделать и в ссузах с 23 марта.

Напомним, в мэрии Сочи решают вопрос с обеспечением горожан медицинскими масками. Из-за действий поставщиков в городе возник дефицит элементарных средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU