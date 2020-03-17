17 Март 2020 2020-03-17T10:25:19+03:00

На Кубани кассир-операционист автошколы присвоила больше 3 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Ей грозит до десяти лет тюрьмы

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В дежурную часть по Абинскому району обратился представитель автошколы. Он рассказал, что при проведении бухгалтерской проверки в фирме была выявлена недостача более 3 миллионов 200 тысяч рублей.

Правоохранители установили причастность к совершению преступления кассира-операциониста учреждения. Женщину задержали. Выяснилось, что она, получив деньги от 158 клиентов, присвоила их себе.

- В отношении 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Калининском районе врач-терапевт комиссии незаконно выдала гражданам медицинские заключения. Они не проходили обследований у специалистов больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU