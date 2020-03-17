2020-03-17T11:14:51+03:00
Общество

Юбилей Победы на Радио «КП»: в Краснодаре запустили спецпроект «Письма с фронта»

75 историй о любви, подвигах, надежах и судьбах прозвучат на 91.0 FM
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в Краснодаре запустили спецпроект «Письма с фронта»в Краснодаре запустили спецпроект «Письма с фронта»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В канун 75-летия Великой Победы Радио «Комсомольска правда Краснодар» запускает специальную акцию «Письма с фронта». С 23 марта на частоте 91.0 FM в Краснодаре известные актеры Краснодарского края будут читать письма, написанные кубанскими солдатами в годы Великой Отечественной войны. Автор проекта известная кубанская журналистка Татьяна Василевская. За каждым письмом – судьба солдата, а за всеми – судьба страны. Всего в эфире Радио «Комсомольская правда Краснодар» 91.0 FM прозвучит 75 историй о любви и верности, сражениях и подвигах, надежах и судьбах.

Шеф-редактор радио Егор Казаков признаётся, что читать строки из фронтовых писем было психологически сложно, ведь каждое повествование дикторы буквально пропускали через себя. Дневники проекта «Письма с фронта» будут ежедневно публиковаться в социальных сетях медиахолдинга и на страницах «Комсомольской правды Кубань». Подкасты будут доступны на сайте kuban.kp.ru.

«Письма с фронта» - помним, гордимся, не забудем!

СПРАВКА «КП»

«Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире.

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - более 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость сайта KP.RU достигает 5 млн уникальных пользователей в сутки. КП-Digital занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости (75 млн уникальных посетителей в месяц). «КП» выходит в 85 регионах России и в 47 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это 3,4 млн подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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