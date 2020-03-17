2020-03-17T11:23:45+03:00
Общество

На Кубани по-прежнему подтвержден только один случай заболевания коронавирусом

Уже проведено 1975 лабораторных исследований на наличие этой инфекции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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По состоянию на 17 марта в больницы Краснодарского края обратились и были госпитализированы 88 человек с подозрением на коронавирус. Их обследовали, ни у кого из них на данный момент коронавирус не подтвердился. 37 человек остаются на стационарном лечении с признаками ОРВИ.

- Дома под медицинским наблюдением врачей находятся 327 человек. Все они вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, а также контактировавшие с заболевшими. Признаков заболевания у них нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в минздраве Кубани, сейчас в регионе зафиксирован только один случай заболевания. Его выявили у жителя края, вернувшегося из Италии. На данный момент состояние пациента стабильное.

В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса. Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по телефону - 8 (800) 555-49-43. Также была открыта дополнительная горячая линия - 8(861)255-11-72. Можно обратиться и в минздрав региона - 8(800)200-03-66.

С 15 марта по 1 мая в регионе действует режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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