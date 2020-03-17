В Сочи закрыли несколько помещений крупного ТРЦ
Это связано с нарушением правил пожарной безопасности
Фото КП
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Судебные приставы Адлерского районного отдела Сочи закрыли несколько помещений торгово-развлекательного центра «Мандарин».
- Помещения закрыты до устранения нарушений правил пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
В данный момент помещения, которые были опечатаны, не эксплуатируются.
Как сообщалось ранее, в Сочи судебные приставы закрыли кондитерский цех из-за нарушение природоохранного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU