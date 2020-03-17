В Адыгее ввели запрет на массовые мероприятия с участием более 300 человек и свободное посещение в детских садах

17 Март 2020 2020-03-17T11:54:15+03:00

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республике на карантине находится 22 человека, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ни одного случая заражения не подтверждено.

Тем не менее, в Адыгее введены ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек, разрешается свободное посещение детских садов, ограничиваются служебные командировки, особенно за пределы страны. Вузы переходят на дистанционное обучение, школы работают в обычном режиме с усиленным входным контролем и ежедневной дезинфекцией помещений.

- Прибывшим с территорий иностранных государств рекомендовано обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому с вызовом врача из поликлиники по месту жительства для осмотра. Посещавшим иностранные государства, где зарегистрированы случаи коронавируса, необходимо сообщить о своем возвращении в Россию по телефонам горячей линии: 8(8772) 52-12-05 (Управление Роспотребнадзора по РА), 8(8772)53-49-97 (Минздрав РА), - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

По данным минздрава Адыгеи, в республике есть необходимый запас лекарств и медицинских масок, а врачи региона обладают методиками диагностики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU