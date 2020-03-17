В Краснодарском крае 67-летней женщине удалили три злокачественных новообразования

17 Март 2020 2020-03-17T12:20:52+03:00

Изменить размер текста: A A

67-летняя жительница Краснодарского края зимой этого года почувствовала слабость и неприятные ощущения в правом боку. Она обратилась в поликлинику, где у нее были обнаружены сразу три раковых опухоли в кишечнике. Для уточнения диагноза ее направили в Краснодарский краевой онкодиспансер.

Врачи решили проводить операцию малоинвазивным способом. Новообразования были небольших размеров, но располагались в труднодоступном для хирургов месте. Но их удалось удалить лапараскопическим способом.

- Пациентка быстро пошла на поправку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, в Сочи двухлетний малыш выпил бензин во время прогулки. У ребенка отравление.

ИСТОЧНИК KP.RU