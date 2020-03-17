Кубанские спортсменки одержали победу на первенстве России по борьбе

17 Март 2020 2020-03-17T12:36:39+03:00

Всего на ковры вышли 228 человек из 40 регионов России

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В Новосибирске завершилось первенство страны среди девушек до 18 лет по женской борьбе. Всего на ковры вышли 228 спортсменок из 40 регионов России. Краснодарский край представляли 12 человек.

- Представительницы Кубани заняли первое место, опередив сборные Кемеровской области и Красноярского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

Большой вклад в победу внесли спортсменки Гулькевичского и Белореченского районов. В этих муниципальных образованиях оказывают большую поддержку развитию женской борьбы. В личном зачете на счету кубанских спортсменок 5 наград. Это 3 золотых и 2 серебряных медали.

Напомним, представители Кубани успешно выступили на всероссийском турнире по восточному боевому единоборству. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из сорока регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU