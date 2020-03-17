«Турецкие авиалинии» все же выполнят в марте несколько рейсов между Сочи и Стамбулом

17 Март 2020 2020-03-17T17:27:18+03:00

Авиасообщение при этом сокращено более чем вдвое

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Авиакомпания «Турецкие авиалинии» напомнила своим потенциальным клиентам, что рейсы между Сочи и Стамбулом, хоть и сокращены количественно из-за угрозы распространения коронавируса, однако не отменены вовсе.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», на маршруте Сочи-Стамбул отменены рейсы на 18, 20, 21 и 25 марта 2020 года.

При этом часть рейсов все же будет выполняться.

По сообщению авиаперевозчика, между Сочи и Стамбулом самолеты будут курсировать 16, 23 и 28 марта. Речь идет о рейсах ТК 295 и ТК 296. Вылет из Сочи по этим дням состоится в 4.30, а в обратном направлении- в 01.25.

ИСТОЧНИК KP.RU