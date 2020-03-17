В Адлере за сход вагона с рельсов оштрафовали на 1000 рублей сотрудника ж/д станции

17 Март 2020 2020-03-17T19:15:06+03:00

Причиной схода вагонов, как считает суд, стало ненадлежащее исполнение составителем поездов своих должностных обязанностей.

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Инцидент произошел еще в январе 2020 года. Тогда на железнодорожной станции Адлер при проведении маневровых работ сошла с рельсов первая колесная пара вагона.

- Была проведена проверка по факту ЧП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской транспортной прокуратуры. - Установлено, что причиной схода стало ненадлежащее исполнение составителем поездов своих должностных обязанностей.

После чего прокуратура внесла представление начальнику центра организации работы железнодорожных станций.

- В итоге шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сами нарушения были устранены, - добавили «КП» - Кубань» в Сочинской транспортной прокуратуре.

Составителя поездов ж/д станции Адлер привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

Напомним, в январе на станции Киевский в Крымском районе с рельсов сошли два вагона со спецгрузом — гидроксидом натрия. К счастью, утечки не произошло, пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU