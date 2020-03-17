2020-03-17T19:40:42+03:00
Общество

На Кубани из-за коронавируса запретили мероприятия с участием свыше ста человек

Постановление об этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
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В Краснодарском крае запретили любые досуговые мероприятия с числом участников более 100 человек. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Как стало известно, 17 марта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба. Главной темой обсуждений стали - меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- Вениамин Кондратьев распорядился ограничить спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия с участием свыше 100 человек, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации края. - Соответствующее постановление подписал глава региона.

Запрет будет действовать на территории всего края до 1 мая включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что поликлиники и больницы Краснодарского края переходят на карантинный режим работы из-за коронавируса. Студенты шести региональных вузов уже ушли на дистанционное обучение. Кроме того, с 18 марта вводится режим свободного посещения школ и детских садов. Каникулы у учащихся будут продлены до 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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