2020-03-18T09:22:36+03:00
Общество

По номеру 112 в Сочи можно узнать достоверную информацию по коронавирусу

Городской оперативный штаб работает круглосуточно
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Городской оперативный штаб. Фото МКУ "Агентство Инком"Городской оперативный штаб. Фото МКУ "Агентство Инком"
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Глава Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал работу городского оперативного штаба,созданного в связи с угрозой распространения коронавируса. Здесь работают и круглосуточно отвечают на звонки и обращения горожан и гостей курорта специалисты Мимнздрава Краснодарского края, департамента курортов и туризма, управления потребительского рынка и услуг, гражданской обороны и защиты населения и единой дежурно-диспетчерской службы.

Мэр Сочи отметил, что жители и гости города должны иметь возможность в любое время получить полную информацию об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики заболевания.

Такая информация будет доступна по телефонам горячей линии, в СМИ, в детских садах, школах, вузах, на предприятиях, в общественном транспорте.

-Молчать об этом нельзя. Кроме того, каждый руководитель должен обеспечить меры предосторожности, чтобы обезопасить своих сотрудников, - подчеркнул глава Сочи.

Обратиться в оперативный штаб можно, позвонив по номеру 112. Кроме того, получить консультацию по вопросам, связанным с коронавирусом можно в региональном Минздраве (8-800-2000-366) и в отделе по координации медпомощи в Сочи (+7-988-285-99-95).

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи с 21 марта по 11 апреля объявлены школьные каникулы. Также отменены массовые спортивные, общественные и культурные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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