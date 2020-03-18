2020-03-18T10:16:07+03:00
Происшествия

Присяжные признали жителя Анапы, который выстрелил в мужчин из охотничьего ружья, виновным

Ему грозит пожизненное лишение свободы
Александра ПОДУШКО
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Присяжные признали жителя Анапы, который выстрелил в мужчин из охотничьего ружья, виновнымПрисяжные признали жителя Анапы, который выстрелил в мужчин из охотничьего ружья, виновнымФото: Архив "КП"
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Краснодарский краевой суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Анапы. Он обвиняется в убийстве двух мужчин.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 3 февраля 2019 года местный житель находился у себя дома. Между ним и его соседями – отцом и сыном, произошел конфликт. Обвиняемому не нравилось, что они громко слушали музыку.

Злоумышленник взял у себя в жилище гладкоствольное самозарядное охотничье ружье, из которого выстрелил через калитку в 60-летнего соседа. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. После он выстрелил в 30-летнего сына мужчины. Его также не удалось спасти.

Расследованием дела занимался СК РФ по краю. Судом были исследованы доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения. На их основании присяжные вынесли свой вердикт. Житель Анапы был признан виновным в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны.

- На основании этого вердикта суд вынесет приговор. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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