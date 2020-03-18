18 Март 2020 2020-03-18T10:45:57+03:00

В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Павлова отключат светофоры

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В краевой столице электронные регулировщики на перекрестке улиц Ставропольской и Павлова не будут работать до 15:00 18 марта.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники эксплуатирующей организации СМЭУ перенесут оборудование.

- Для повышения безопасности дорожного движения на пересечении Ставропольской и Павлова регулировать пешеходные и транспортные потоки будут сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение. Это произойдет из-за ремонта на пересечении путей в районе улицы Дмитриевская Дамба. С 18 по 23 марта с 22:00 трамваи № 6 и №7 обойдут участок ремонта по другой ветке. Также № 20 и №22 в это время суток изменят маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU