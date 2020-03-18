В мэрии Сочи приостановлен личный прием граждан
Традиционные личные приёмы жителей Сочи сотрудниками мэрии по вторникам, и районные сходы граждан по четвергам временно приостановлены. Такие мероприятия регулярно проводились в городе с сентября 2019 года, с приходом новой управленческой команды.
Сейчас такие встречи решено приостановить по соображениям безопасности для здоровья.
- Сочинцев просят обращаться в органы муниципальной власти письменно. Все вопросы граждан будут рассмотрены дистанционно,-говорится в сообщении администрации Сочи 18 марта.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в регионе приняты специальные меры по профилактике заболеваемости коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU