В мэрии Сочи приостановлен личный прием граждан

18 Март 2020 2020-03-18T10:57:18+03:00

Это сделано по рекомендации Минздрава России

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Традиционные личные приёмы жителей Сочи сотрудниками мэрии по вторникам, и районные сходы граждан по четвергам временно приостановлены. Такие мероприятия регулярно проводились в городе с сентября 2019 года, с приходом новой управленческой команды.

Сейчас такие встречи решено приостановить по соображениям безопасности для здоровья.

- Сочинцев просят обращаться в органы муниципальной власти письменно. Все вопросы граждан будут рассмотрены дистанционно,-говорится в сообщении администрации Сочи 18 марта.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в регионе приняты специальные меры по профилактике заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU