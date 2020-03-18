На Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина

18 Март 2020 2020-03-18T12:18:46+03:00

Она перебегала дорогу в неположенном месте

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17 марта в 19:25 на автодороге Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем автомобиля марки «БМВ» сбил 64-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате женщина погибла. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в краевой столице электронные регулировщики на перекрестке улиц Ставропольской и Павлова не будут работать до 15:00 18 марта. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники эксплуатирующей организации СМЭУ перенесут оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU