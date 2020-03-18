Кубанский спортсмен завоевал награду национального первенства

18 Март 2020 2020-03-18T12:34:58+03:00

Всего участие в турнире приняли более 400 борцов

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В Назрани завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Участие приняли более 400 юных борцов из 61 региона страны.

Краснодарский край отправил на турнир 13 спортсменов. Наиболее успешно выступил Бениамин Амарян из станицы Новотитаровской. Он стал серебряным призером. Он уступил в финале представителю Москвы Даниилу Часовникову.

- «Бронзу» между собой разделили Александр Мелехов из Новосибирской области и Майк Хаимов из Ставропольского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Напомним, в Сочи в нацпарке стартовал #пернатыйчеллендж. В рамках первого этапа проекта на кордоне Пслух Краснополянского участкового лесничества развесили синичники, а также осмотрели и привели в порядок установленные ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU