2020-03-18T14:08:14+03:00
Звезды

Краснодарские музыканты проведут джазовый онлайн-концерт

Биг-бенд Георгия Гараняна выступит в прямом эфире 18 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: КТО Премьера имени ГатоваФото: КТО Премьера имени Гатова
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С сегодняшнего дня в Краснодарском крае ограничены все спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия с участием более 100 человек. Это сделали из-за угрозы распространения коронавируса. Подобные ограничения вводят по всей стране.

Уже отменили концерты, спектакли и различные мероприятия. Но артисты придумали способ обойти ограничения из-за коронавируса. Они проводят онлайн-концерты.

Не остались в стороне и краснодарские музыканты. 18 марта пройдет концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Он будет транслироваться онлайн в их официальном Инстаграм-аккаунте. Посмотреть прямой эфир можно в 19:00.

- Музыканты исполнят популярные джазовые композиции, пьесы, существующие вне времени, узнаваемые произведения, - сообщили в пресс-службе КТО Премьера имени Гатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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