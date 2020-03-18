2020-03-18T13:45:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 100 не собираться. Как сдать билеты за отмененные спектакли, концерты и матчи в Краснодаре?

Часть массовых мероприятий все же состоится, но потом
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Кассы стадиона "Краснодар" Фото: ФК "Краснодар"Кассы стадиона "Краснодар" Фото: ФК "Краснодар"
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С 18 марта по 1 мая в Краснодарском крае ограничены все спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия с участием более 100 человек из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани.

В итоге оказались отменены или перенесены десятки концертов, шоу, театральных выступлений. Организаторы говорят, что на перенесенные мероприятия уже купленные билеты будут действительны, а за отмененные можно вернуть деньги.

КУЛЬТУРА

В ТО «Премьера» сообщили, что сдать билеты на спектакли и концерты можно по месту приобретения.

- В кассах государственных учреждений культуры средства будут возвращены в полном объеме! В случае покупки билетов через билетных операторов, может удерживаться сбор, предусмотренный оператором, - отмечают в пресс-службе объединения.

Однако творческий коллектив не спешит на каникулы. В «Премьере» пообещали порадовать зрителя трансляциями выступлений, видеовстречами и другими дистанционными мероприятиями.

На сайте крупного билетного оператора kassir.ru появился целый раздел с отмененными и перенесенными мероприятиями. Часть концертов перенесена на май и октябрь, другие только подбирают новые даты. Чтобы вернуть билет, купленный в кассе, можно обратиться с заявлением в центральную кассу на улице Красной 154.

- Заявитель представить пакет следующих документов: заявление на возврат, билеты, кассовый чек и копию паспорта. Документы по электронным билетам можно направить в виде скан-копий на электронную почту, - отмечают в kassir.ru

СПОРТ

Российская футбольная премьер-лига прекратила соревнования как минимум до 10 апреля, дата возобновления еще не известна. ФК «Краснодар» сообщил, что сезонные абонементы и пакет «Весна», а также ранее приобретенные билеты на матч с «Динамо» действительны и в перенесенной игре. Сдать билеты, в том числе купленные онлайн, можно в кассах стадиона «Краснодар».

ПБК «Локомотив-Кубань» приостановил продажи билетов, однако уже купленные билеты и абонементы действуют на новые даты матчей.

- В случае отмены матчей мы дополнительно сообщим о порядке действий для болельщиков, купивших билеты, - уточнили в клубе.

КОНЦЕРТЫ

Краснодарская концертная площадка The Rock Bar объявила об отмене концертов 18 и 19 марта, на оставшиеся концерты количество зрителей ограничат до 100 человек.

- Запланированные концерты группы Катет и Бранимира 18 и 19 марта соответственно, к сожалению, отменены. Билеты можно сдать в места покупки. Концерты в пятницу, субботу и воскресенье состоятся по расписанию. Оставайтесь на связи, - отмечают в заведении.

А на площадке «Кроп-Арена» корреспонденту «КП-Кубань» сообщили, что все концерты, запланированные на март и апрель, перенесены на осень. Все купленные билеты будут действительны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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