2020-03-18T14:35:01+03:00
Общество

«Билеты подлежат возврату» : в Сочи закрываются крупные концертные площадки

До 1 мая на курорте отменены все массовые культурные мероприятия
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Зимний театр в Сочи. Фото СКФОЗимний театр в Сочи. Фото СКФО
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В связи с принимаемыми в регионе дополнительными мерами безопасности, связанными с угрозой распространения коронавируса, в Сочи до конца апреля отменены все мероприятия на основных концертных площадках - в Зимнем театре и Органном зале.

- С сожалением сообщаем, что концерты, спектакли и фестивали, намеченные в репертуарном плане за период с 18 марта до 1 мая 2020 года на площадках Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им А. Дебольской отменены. Билеты на отменённые события подлежат возврату по полной стоимости по месту приобретения,-говорится в сообщении Сочинского концертно-филармонического объединения.

Кроме того, по приказу Министерства культуры РФ, посетителей не будут пускать на выставки и в музеи.

Временный запрет распространяется также на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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