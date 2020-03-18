Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе по-прежнему подтвержден только один случай заражения

18 Март 2020 2020-03-18T10:28:54+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на утро 18 марта 2020 года

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Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в больницы края госпитализировано 108 человек с подозрением на COVID-19. Из них продолжают стационарное лечение 42 человека с признаками ОРВИ.

На дому под наблюдением врачей находятся 597 человек, вернувшихся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, а также контактировавшие с заболевшими.

- В Краснодарском крае не было выявлено новых случаев заражения COVID-19. По-прежнему подтвержден только один. На сегодняшний день провели 2125 лабораторных исследований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе для размещения местных жителей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, создано 43 пункта обсервации. Изолированные помещения способны принять свыше трех тысяч человек. 17 марта из-за коронавируса запретили мероприятия с участием свыше ста человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU