В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей

18 Март 2020 2020-03-18T14:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.

- Прихожанам, которым больше 60 лет, лучше пока вообще воздержаться от посещения мечетей, - сообщили "КП" - Кубань" в муфтияте.

О том, когда ограничения снимут или продлят, духовенство сообщит дополнительно.

Напомним, в четверг, 19 марта, на Кубань для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшие христианские святыни. В Краснодар доставят древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми (частицами Креста Господня/Тернового Венца и таблички «Титла» - INЦI) из Израиля, а также аналойный Крест-Мощевик со Святынями Христовыми из Италии. У ковчега и креста смогут помолиться жители Краснодара, края и соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU