В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей
Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.
- Прихожанам, которым больше 60 лет, лучше пока вообще воздержаться от посещения мечетей, - сообщили "КП" - Кубань" в муфтияте.
О том, когда ограничения снимут или продлят, духовенство сообщит дополнительно.
Напомним, в четверг, 19 марта, на Кубань для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшие христианские святыни. В Краснодар доставят древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми (частицами Креста Господня/Тернового Венца и таблички «Титла» - INЦI) из Израиля, а также аналойный Крест-Мощевик со Святынями Христовыми из Италии. У ковчега и креста смогут помолиться жители Краснодара, края и соседних регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU