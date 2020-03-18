2020-03-18T14:58:38+03:00
Общество

В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей

Ограничение действует до 20 апреля
Ева МУР@kp_kuban
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Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.

- Прихожанам, которым больше 60 лет, лучше пока вообще воздержаться от посещения мечетей, - сообщили "КП" - Кубань" в муфтияте.

О том, когда ограничения снимут или продлят, духовенство сообщит дополнительно.

Напомним, в четверг, 19 марта, на Кубань для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшие христианские святыни. В Краснодар доставят древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми (частицами Креста Господня/Тернового Венца и таблички «Титла» - INЦI) из Израиля, а также аналойный Крест-Мощевик со Святынями Христовыми из Италии. У ковчега и креста смогут помолиться жители Краснодара, края и соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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