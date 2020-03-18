На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим

18 Март 2020 2020-03-18T16:26:02+03:00

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На территории Краснодарского края продолжает действовать повышенный класс пожароопасности. Шесть термоточек зафиксировано из космоса, две из них подтверждены и локализованы.

- За сутки семь раз загоралась сухая трава на площади 1850 квадратных метров, - сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Жителей настоятельно просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. Нарушители будут наказаны рублем. Сотрудники госпожнадзора уже составили 138 протоколов. За сутки органами местного самоуправления возбуждено 26 дел об административных правонарушениях.

Напомним, из-за теплой весны в Краснодарском крае начался сезон лесных пожаров. В Анапе горели лиманы, в Туапсинском районе – близ аула Псебе, в Лазаревском районе близ села Зубова Щель. Также с огнем боролись в Кущевском, Отрадненском и Мостовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU