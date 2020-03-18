В Сочи отменены посещения пациентов больниц родными и знакомыми

18 Март 2020 2020-03-18T16:33:36+03:00

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В больницах Сочи введены дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивается посещение пациентов. По приказу регионального Минздрава, посетители больше не будут допускаться в стационары с круглосуточным пребыванием.

На входе во многие больницы города из-за этого периодически собираются группы людей, желающих навестить своих близких, однако охрана их не пропускает.

Изменения коснулись и порядка получения больничных листов.

- Теперь сочинцы могут оформить их дистанционно. Для этого нужно либо позвонить на круглосуточную линию краевого Минздрава по телефону 8-800-2000-366, либо по номеру поликлиники по месту жительства. В таком же порядке могут получать льготные рецепты на лекарства и люди с хроническими заболеваниями, - говорится в сообщении администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU